Unipol, utile sale a 684 milioni di euro nel primo semestre

Unipol

BPER Banca

Carige

UnipolSai

(Teleborsa) - Il Gruppoha chiuso ilcon un, in crescita rispetto ai 652 milioni del corrispondente periodo dell’esercizio precedente. Sul risultato netto dei primi sei mesi 2022 hanno inciso positivamente i 318 milioni di euro (138 milioni nel primo semestre 2021) derivanti dal consolidamento con il metodo del patrimonio netto di, influenzato, a sua volta, dagli effetti della contabilizzazione del badwill derivante dall’acquisizione di(pari a 236 milioni di euro).relativi al consolidamento dei risultati di BPER, il risultato netto consolidato normalizzato sarebbe stato pari a 405 milioni di euro (contro un risultato normalizzato del primo semestre 2021 pari a 386 milioni di euro).Nel primo semestre del 2022 la, al lordo delle cessioni in riassicurazione, si è attestata a 6.632 milioni di euro, in crescita (+1,2%) rispetto ai 6.552 milioni di euro registrati al 30 giugno 2021. Il compartosi attesta a 4,2 miliardi di euro (+5,8%) di cui 2 miliardi Auto e 2,2 miliardi Non Auto.Positive performance di tutte le linee di business degli Ecosistemi: Mobility con 2,2 miliardi di euro (+1,9%), Welfare con 825 milioni di euro (+13,6%) e Property con 1,2 miliardi di euro (+8,3%). Il compartosi attesta a 2,5 miliardi di euro (-5,7%).In assenza di eventi attualmente non prevedibili anche legati a un aggravarsi del contesto di riferimento, il Gruppo Unipol prevede undella gestione consolidata per l'anno in corsoIl Gruppoha chiuso il primo semestre 2022 con un, in linea con il risultato normalizzato di 424 milioni di euro del corrispondente periodo dell’esercizio precedente sul quale avevano inciso positivamente alcune poste straordinarie (l’utile netto contabile era stato invece di 542 milioni di euro).