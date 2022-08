BioNTech, ricavi e utili in calo. Vaccini adattati a Omicron a ottobre

BioNTech

Pfizer

(Teleborsa) -, azienda tedesca di biotecnologia e biofarmaceutica che ha sviluppato assieme aun vaccino per la Covid-19, ha registratopari a 3.196,5 milioni di euro neldel 2022, rispetto ai 5.308,5 milioni di euro dello stesso periodo del 2021. L'è stato di 1.672 milioni di euro, rispetto ai 2.787,2 milioni di euro del secondo trimestre dello scorso anno. L'utile per azione diluito è stato di 6,45 euro, contro i 10,77 dollari di un anno fa.La società ha confermato lasulle entrate del vaccino BioNTech COVID-19 2022 in un range da 13 miliardi di euro a 17 miliardi di euro, in calo rispetto ai 19 miliardi dello scorso anno.BioNTech prevede di iniziare le consegne di, contribuendo stimolare la domanda nel quarto trimestre.