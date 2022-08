Borse asiatiche caute. Tokyo in lieve rialzo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche avviano la settimana all'insegna della prudenza, dopo i solidi dati del mercato del lavoro USA, che hanno dìfatto apprezzare il dollaro sull'attesa di nuovi aumenti dei tassi da parte della Fed.Lieve aumento per la Borsa di, con ilche sale dello 0,32%, mentre il Topix guadagna lo 0,34%. Piatta la borsa di(-0,01%).Anche le borse cinesi si muovono intorno alla parità, conche continua la giornata a +0,17%eche lima lo 0,02%. Stessa impostazione per(-0,10%).Fra le altre piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le contrattazioni, è negativa(-1,2%), assieme a(-0,59%),(-0,56%),(-0,30%) e(-0,17%).Guadagni frazionali per(+0,47%); sui livelli della vigilia(+0,12%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,28%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,08%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,05%.Il rendimento dell'è pari 0,17%, mentre il rendimento delscambia 2,74%.