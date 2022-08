De Nora balza in Borsa spinta da giudizi Mediobanca e Goldman Sachs

Industrie De Nora

(Teleborsa) -per, multinazionale italiana specializzata nell'elettrochimica e attiva nella filiera della produzione industriale dell'idrogeno verde. La società si è quotata il 30 giugno 2022 su Euronext Milan con un prezzo di collocamento di 13,50 euro euro per azione.ha avviato la copertura sul titolo con un rating "" e un target price diper azione, mentreha avviato la copertura con un prezzo obiettivo fissato aper azione e un giudizio "".Mediobanca ritiene che il gruppo sia ben posizionato per svolgere un, con un profilo rischio-rendimento senza precedenti grazie a: solido posizionamento nei core business legacy di Electrode e Water Technologies - che garantiscono solide basi in in termini di redditività/generazione di FCF - ed esposizione al segmento in rapida crescita della Transizione Energetica.La banca italiana prevede che idi De Nora aumenteranno a un, guidati dal rapido aumento della transizione energetica (rappresentando circa il 70% della crescita della top line 2021-25 e raggiungendo oltre il 40% dei ricavi entro il 2025), e dalla crescita costante di Electrode and Water Technologies.Inoltre, prevede un aumento dell'del gruppo da 127 milioni di euro nel 2021 a circa 270 milioni di euro nel 2025, il che significa un adj 2025 EBITDA margin al 16,6% (dal 20,6% del 2021), che tiene conto principalmente della diluizione del ramp-up del segmento Energy Transition. Nonostante uncumulato di 300 milioni di euro fino al 2025 e un assorbimento medio annuo di NWC superiore a 60 milioni di euro, Mediobanca prevede che De Nora sarà quasi esente da debiti già nel 2022 e si sposterà in territorionel 2025.Ottima la performance di, che si attesta a 15,03 con. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 15,38 e successiva a 16,08. Supporto a 14,68.