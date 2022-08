Emerson vende InSinkErator a Whirlpool per 3 miliardi di dollari

Emerson

(Teleborsa) -, una società globale di tecnologia e software, ha siglato unper. La vendita rappresenta "un passo significativo nel continuo impegno di Emerson nella creazione di un portafoglio a crescita più elevata, più diversificato e coeso", ha sottolineato la multinazionale.InSinkErator è il più grande produttore mondiale di dissipatori di rifiuti alimentari e distributori di acqua calda istantanea per uso domestico e commerciale. Ildi InSinkErator al 31 marzo 2022 è stato di 595 milioni di dollari, l'di 148 milioni di dollari e l'di 166 milioni di dollari, rappresentando un valore della transazione di 18,1x EBITDA.La transazione dovrebbedi Emerson, soggetta alle approvazioni normative e ad altre condizioni di chiusura consuete. Emerson lavorerà a stretto contatto con Whirlpool Corporation per garantire una transizione senza intoppi per i clienti e i quasi 1.400 dipendenti di InSinkErator.