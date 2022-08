Energia, Legambiente presenta la sua agenda per il clima. WWF: nessun passo in avanti dal 2018

(Teleborsa) - Il taglio deipubblici alle, la velocizzazione deglidegli impianti a, l'aggiornamento del(PNIEC) ai nuovi obiettivi europei di decarbonizzazione del RepowerEU, ma anche l'approvazione di un Piano nazionale sull'adattamento climatico – in standby dal 2018 –, l'urgenza di definire il quadro normativo per realizzare lee di mettere a bando velocemente le risorse destinate all'che produce energia in agricoltura senza consumo di suolo. Sono alcuni dei punti emersi nei 5 giorni di, la festa nazionale diche si è svolta a Rispescia, nel Grossetano, dal 3 al 7 agosto, sulle priorità in campo ambientale dei prossimi Governo e Parlamento, all'indomani delle elezioni politiche del 25. Una vera e propria agenda per la lotta alla crisi climatica."Siamo in piena emergenza climatica con risvolti evidenti e gravi anche sul territorio nazionale – ha dichiarato, presidente nazionale di Legambiente – ma il tema è drammaticamente assente neldellaper le prossime elezioni politiche. La siccità in Pianura Padana, la tragedia della Marmolada, le continue ondate di calore e le distruzioni causate da eventi meteorici estremi sono facce della stessa drammatica medaglia su cui chi si candida a governare il paese per i prossimi 5 anni dovrebbe esplicitare quali soluzioni vuole mettere in campo".Invece di usare in modo pretestuoso il dramma deiche fuggono dai loro paesi, spesso per responsabilità dei paesi occidentali, o di parlare di soluzioni al problema deiin, proponendo un improbabile ritorno al, l'opzione tecnologica più costosa ormai fuori mercato grazie alla convenienza delle rinnovabili, ci aspettiamo nei prossimi 45 giorniper aiutarefamiglie e imprese e per rendere finalmente libero l'Italia dalla dipendenza energetica dall'estero che alimenta tensioni e guerre – ha aggiunto Ciafani –. È il momento delle proposte sulla verache non abbiamo praticato finora. In autunno staremo col fiato sul collo ai nuovi governo e parlamento affinché dalle buone idee si passi ai fatti concreti".WWF Italia intanto ha denunciato iche si sono accumulati durante l'ultima legislatura proprio sulle. "Ci ritroviamo sostanzialmente al punto di partenza del 2018 con alcune situazioni persino peggiorate – sottolinea in una nota l'associazione ambientalista –. Una serie di dati oggettivi testimonia come, pur essendovi evidenti responsabilità anche da parte di altre istituzioni (prime fra tutte le Regioni) e del mondo imprenditoriale, loè apparso debole se non assente sia nelle politiche d’indirizzo sia nelle azioni di monitoraggio e controllo: la cosa più grave è la mancanza di unain grado di porre solide basi per una transizione ecologica ormai non più rinviabile".“Si sono persi 5 anni preziosi in una situazione che avrebbe richiesto un agire deciso e continuo, a causa dei cambiamenti climatici in atto e della continua, progressiva perdita di biodiversità: al di là delle tante dichiarazioni fatte, la legislatura non ha contribuito a invertire nessuno dei trend negativi in campo ambientale", ha dichiarato il presidente del WWF Italia,“L’unico risultato importante ottenuto è l’inserimento dellanellacon la modifica degli articoli 9 e 41. Una affermazione di principio importante che, tuttavia nella legislatura uscente non ha avuto la concreta applicazione che le emergenze che viviamo avrebbero richiesto. Ci aspettiamo dal prossimo Parlamento e dal prossimo Governo un deciso e urgente cambio di passo, nell’interesse della collettività dei cittadini, nei fatti e non soltanto nelle promesse e negli impegni”.