Eventi e scadenze: settimana dell'8 agosto 2022

Abitare In

Generalfinance

Groupon

Tyson Foods

Hyatt Hotels

Ralph Lauren

Sysco

Fox

Jack In The Box

Olidata

Servizi Italia

Walt Disney

Wendys

(Teleborsa) -Italia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaTesoro - Comunicazione medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - Banche e moneta: serie nazionaliBCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'EurosistemaEIA - Pubblica l'outlook sull'energiaIndia - Borsa di Mumbai chiusa per festivitàSingapore - Borsa di Singapore chiusa per festività- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodoBanca d'Italia - L'economia italiana in breveTesoro - Asta BOT- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- CDA: Approvazione Relazione finanziaria semestrale al 30.06.2022- Risultati di periodo- Risultati di periodoOPEC - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioIEA - Pubblica il rapporto mensile sul mercato del petrolioGiappone - Borsa di Tokyo chiusa per festivitàTesoro - Asta medio-lungoBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaTesoro - Regolamento BOT