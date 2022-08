Il comparto telecomunicazioni in Italia si è mosso in lieve rialzo (+0,68%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

listino principale

Inwit

Telecom Italia

small-cap

Tiscali

(Teleborsa) - Buona tenuta per l'che evidenzia un andamento poco superiore all'Ilha aperto a 7.939,7, in rialzo dello 0,68% rispetto alla vigilia, in raffronto all'che consolida su 292.Nel, modesto recupero sui valori precedenti per, che conclude in progresso dello 0,82%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,64%.Tra ledi Milano, frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,39%.