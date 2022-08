Intesa Sanpaolo, informativa sul programma di acquisto di azioni proprie

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) comunicato al mercato il 24 giugno 2022 e avviato il 4 luglio 2022, ha comunicato che il 3 agosto sono stateacquistate dal 4 al 29 luglio 2022, pari a circa l'1,62% del capitale sociale ante annullamento (che era suddiviso in 19.977.435.963 azioni ordinarie prive del valore nominale e si è modificato nella sua composizione, per la riduzione del numero di azioni che lo costituiscono, ma non nel suo ammontare, rimasto pari a 10.368.870.930,08 euro).Dal 1° al 5 agosto 2022, Intesa Sanpaolo hacomplessivamente, pari a circa lo 0,28% del capitale sociale ante annullamento, ad un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,7673 euro, per untotale diAl 5 agosto 2022, dall'avvio del programma, ,il colosso creditizio ha acquistato complessivamente 379.577.562 azioni, pari a circa l'1,90% del capitale sociale ante annullamento, a un prezzo medio di acquisto per azione pari a 1,6986 euro, per un controvalore totale di 644.752.183,35 euro.A Milano, oggi, giornata fiacca per, che chiude gli scambi con un trascurabile +0,18%.