L'indice delle aziende sanitarie dà qualche segnale positivo (+0,44%), scambi al rialzo per Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

grande capitalizzazione

DiaSorin

Amplifon

mid-cap

Pharmanutra

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Philogen

(Teleborsa) - Seduta moderatamente positiva per il, che si è mosso poco sopra i livelli di chiusura di ieri, nonostante l'andamento piatto del, che non mostra variazioni di rilievo.Ilha aperto a 245.109,7, in recupero dello 0,44%, rispetto ai livelli della vigilia, mentre l'chiude a 836 senza sensibili variazioni.Tra le azioni italiane adell'indice sanitario, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,18%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,05%.Tra leitaliane, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,49%.Tra ledi Piazza Affari, risultato positivo per, che lievita del 3,25%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,70%.