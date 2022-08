Leonardo, Moody's conferma rating Ba1 con outlook positivo

Leonardo

(Teleborsa) -Probability of Default (CFR) e Corporate Family (CFR) di, big italiano della difesa, rispettivamente a Ba1-PD e Ba1. Contemporaneamente l'agenzia di rating ha confermato i rating Senior Unsecured a Ba1 e il rating Senior Unsecured di Leonardo US Holding a Ba1. Il Baseline Credit Assessment (BCA) di Leonardo è ba1. L'La revisione fa seguito al cambiamento dell'outlook a negativo da stabile sul rating dell'emittente a lungo termine Baa3 del governo italiano. Moody's ritiene che Leonardo potrebbe essere valutato un notch al di sopra del rating sovrano italiano, in caso di downgrade del rating sovrano italiano a Ba1, per una serie di motivi:; l'esposizione aidella Difesa; una quota significativa di asset operativi con sede al di fuori dell'Italia;con un buon accesso ai mercati obbligazionari internazionali; esposizione limitata al rischio di valuta estera.Le sfide principali per Leonardo, secondo Moody's, riguardano la capacità del gruppo dipur continuando a garantire ordini interessanti. "Prevediamo inoltre che l'continuerà a rimanere indietro rispetto alle ottime prestazioni degli altri suoi segmenti, poiché è in gran parte orientata ai velivoli wide-body che impiegheranno più tempo per riprendersi", si legge nel report.L'outlook positivo sui rating riflette l'aspettativa che lenei prossimi 12-18 mesi, supportate da dinamiche settoriali favorevoli, che cementeranno il percorso verso un rating investment grade. L'outlook positivo comprende anche l'aspettativa che Leonardoin linea con il suo impegno a tornare a un rating investment grade.