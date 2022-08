Liquigas si rafforza in Italia: rileva ramo GPL di Società Italiana Gas Liquidi

(Teleborsa) -, società leader in Italia nella distribuzione di GPL e GNL, in sinergia con il gruppo, cui Liquigas stessa appartiene, ha siglato unche prevedeIl ramo d’azienda, che al momento è gestito dal, fornisce circarifornendo oltreresidenziali e industriali che risiedono principalmente in Centro Italia, in particolare in Umbria, Emilia-Romagna, Lazio e Marche.L’operazione, che è stata sottoposta alle procedure preliminari di approvazione compresa la conciliazione sindacale necessaria e preventiva, avrà decorrenzaL’acquisizione supporta la strategia di crescita di Liquigas nel mercato italiano a due anni dall’acquisizione del 100% di Friulanagas, azienda leader nel mercato del GPL del Nord-Est dell’Italia.