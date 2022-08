Maire Tecnimont, a MyRechemical contratto ingegneria per impianto metanolo-idrogeno

Maire Tecnimont

(Teleborsa) -annuncia che la sua controllata, la società di NextChem dedicata alle tecnologie Waste-to-Chemical,si è aggiudicata undi base per unad Empoli in Toscana.Lo scopo del lavoro include l’ingegneria di base dell’impianto e la documentazione necessaria all’avvio del processo autorizzativo presso la Regione Toscana. La fase di ingegneria di base verràUna volta autorizzato e completato, l’impianto processeràe produrrà 125.000 tonnellate all’anno di metanolo e 1.400 tonnellate all’anno di idrogeno. L’impianto si baserà sulla tecnologia di conversione chimica di MyRechemical che consente di recuperare i rifiuti che non possono essere riciclati meccanicamente o altri tipi di rifiuti secchi indifferenziabili.contenuti nei rifiuti sonoin gas di sintesi, usato per produrre metanolo e idrogeno a basso impatto carbonicoIl metanolo è utilizzato come combustibile alternativo per la mobilità sostenibile o come materia prima seconda nell’industria chimicae manifatturiera. L’idrogeno può essere utilizzato nei processi industriali per decarbonizzare le industrie energivore e hard-to-abate.