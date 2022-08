NVP annuncia l’acquisizione del 100% di E.G. Audiovisivi

NVP

(Teleborsa) -PMI Innovativa attiva nella realizzazione di contenuti per network televisivi e servizi broadcasting, annuncia la sottoscrizione di unattiva nel settore dei servizi audiovisivi e, in particolare, nella ideazione e produzione di contenuti sportivi attraverso le riprese audiovisive, il montaggio, l’editing, la gestione di studi televisivi e ladistribuzione di tali contenuti su piattaforme multimediali.E.G.A. nel 2021 ha registrato ricavi pari a 902 mila euro, un EBITDA pari a 308 mila euro e un Posizione Finanziaria Netta positiva pari a 19 mila euro. La società ha un organico di 15 collaboratori di cui 13impiegati nella gestione del canale TV di una primaria squadra di calcio di Serie A per la quale l’Emittente già gestisce le riprese delle partite di campionato. Il portafoglio ordini di E.G.A. per gli esercizi 2022 e 2023 prevede ricavi di circa 1.3 milioni d euro per anno e una marginalità sostanzialmente in linea con quella dell’Emittente.L’acquisizione permetterà ad NVP di acquisire una regia con attrezzature multimediali del valore di circa 300 mila euro, oltre che ampliare il portafoglio contratti e la capacità produttiva - spiega l'Ad Massimo Pintabona - e la possibilità di fornire un’offerta di servizi sempre più completa alle società sportive, fornendo contenuti audiovisivi finiti, pronti alla distribuzione, garantendo anche la loro distribuzione su piattaforme OTT e canali multimediali.