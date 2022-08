Palantir abbassa guidance 2022 dopo trimestre in perdita

Palantir Technologies

(Teleborsa) -, società di software statunitense che lavora anche per l'esercito USA e la CIA, ha registratopari a 473 milioni di dollari nel secondo trimestre del 2022, in crescita del 26% anno su anno. I ricavi commerciali sono cresciuti del 46% anno su anno, mentre le entrate del governo sono cresciute del 27% anno su anno. L'è stato di 108 milioni di dollari, pari a un margine del 23%.Laè stata di 179 milioni di dollari, o 9 centesimi per azione. Su base rettificata, la società ha perso 1 centesimo per azione nel trimestre, mentre gli analisti si aspettavano in media un profitto di 3 centesimi per azione.La società prevede uncompreso tra 1.900 miliardi e 1.902 miliardi di dollari come caso base, o una crescita di circa il 23%, rispetto al 30% o più di crescita previsto in precedenza. Gli analisti si aspettavano un fatturato di 1,96 miliardi di dollari, secondo i dati Refinitiv. La società prevedecompresi tra 474 milioni e 475 milioni di dollari, rispetto a stime di 506,9 milioni di dollari.