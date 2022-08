Positiva Wall Street sostenuta da trimestrali. Attesa per l'inflazione

Oppenheimer

(Teleborsa) -, continuando il recupero messo a segno nelle ultime tre settimane grazie a una. "Il rally del mercato azionario dal minimo del 16 giugno sembra avere potenziale per continuare a nostro avviso, sulla base dei dati economici e dei risultati sugli utili riportati fino a venerdì scorso", ha affermato John Stoltzfus, chief investment strategist diin una nota ai clienti.La giornata odierna è priva di dati macroeconomici significativi, con gli investitori che hanno gli occhi puntati sul(riferito al mese di luglio). L'andamento dei prezzi al consumo assumerà ancora più peso dopo il forte rapporto sul mercato del lavoro che è stato diffuso venerdì scorso. L'aggiunta di oltre 500 mila buste paga non agricole supporta unnella lotta all'inflazione.Tra le principali aziende che hanno diffuso laha comunicato ricavi in crescita oltre le attese nell'ultimo trimestre, mentreha abbassato la guidance per l'intero 2022 dopo un secondo trimestre in perdita.Sulha stretto un accordo per vendere l'unità InSinkErator aper 3 miliardi di dollari,acquisiràin deal da 5,4 miliardi di dollari eproseguirà l'espansione nell'healthcare acquisendo l'italiana Bomi Group.ha dichiarato che prevede di iniziare le consegne dinel mese di ottobre, il che contribuirà a stimolare la domanda nel quarto trimestre dopo un calo nella prima parte dell'anno., che mostra sulun rialzo dello 0,47%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.165 punti. Guadagni frazionali per il(+0,6%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,46%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i(+1,92%),(+1,51%) e(+0,92%).Al top tra i(+1,74%),(+1,72%),(+1,63%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,67%.(+4,09%),(+3,32%),(+3,14%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,16%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,10%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,58%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,88%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 9%; preced. 12,6%)14:30: Produttività, trimestrale (atteso -4,6%; preced. -7,3%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,7%; preced. 9,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,9%; preced. 1,9%).