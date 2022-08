Sabaf, Equita abbassa target price dopo risultati Q2

Equita

Sabaf

(Teleborsa) -ha abbassato ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione di componenti per elettrodomestici, aper azione (da 28 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2022 . Gli analisti osservano che nel secondo trimestre Sabaf ha continuato a generare "", sotto la pressione dell'impennata dei costi energetici e del calo dei volumi dei componenti gas, mentre l'inflazione sui costi delle materie prime è stata interamente coperta da aumenti di prezzo.La "" è stataa 95 milioni di euro contro i 77 milioni di euro attesi, a causa dell'ulteriore assorbimento di capitale circolante netto (+14 milioni di euro nel 2° trimestre dopo +13 milioni di euro nel 1° trimestre).Il management è focalizzato sull'attuazione del piano industriale, che prevede: l'espansione in India e NA; realizzazione di opportunità di vendita incrociata in elettronica; l'ingresso nei piani a induzione ; la valutazione delle opportunità di M&A. "Questi elementi dovrebbero consentire a Sabaf di, che tuttavia sta probabilmente tornando indietro rispetto alla domanda record registrata nel secondo semestre del 2020 e nel 2021", commenta Equita.