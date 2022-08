Siemens Energy prevede perdite superiori al previsto per la fine dell'anno

Siemens Energy

(Teleborsa) -, società tedesca che fornisce apparecchiature all'industria energetica, ha avvertito che, dopo aver accusato l'impatto didi euro per la ristrutturazione delle sue attività in Russia.La società, che effettua la manutenzione delle turbine della stazione Nord Stream 1 di Portovaya, ha affermato che la sua perdita nettain misura pari all'onere di natura straordinaria. In precedenza, la società attendeva un rosso uguale a quello accusato nel 2021.Il gruppo, all'inizio di quest'anno, aveva dichiarato che avrebbe interrotto tutte le nuove attività in Russia sulla scia dell'invasione dell'Ucraina posto che le vendite nell'area rappresentano solo una piccola parte delle vendite complessive.Siemens Energy ha chiuso il terzo trimestre con unasuperiore all'anno precedente. I ricavi si sono attesati a 7,3 miliardi di euro, in calo del 4,7% su base comparabile, mentre il gruppo ha riportato un EBITA adjusted positivo di 212 milioni di euro. A pesare sui risultasti ha contribuito la controllata Siemens Gamesa, su cui ha lanciato un'offerta a maggio scorso per il riacquisto delle minorities.