The Italian Sea Group inaugura primo flagship store in USA

The Italian Sea Group

(Teleborsa) -, società attiva nel settore della nautica di lusso, ha, a East Hampton (Long Island).L’opening segna un ulteriore traguardo neldel Gruppo negli States ed è stata realizzata in collaborazione con, Direttore vendite America per i brand Admiral e Tecnomar.Nello showroom, dal classico sapore americano,, il megayacht di 80 metri venduto a dicembre 2021, e del, che ha riscontrato molto entusiasmo e interesse dal mercato nautico americano."L’apertura di questo showroom ci consente di presentare i nostri brand in un luogo di riferimento del mondo del lusso americano – ha dichiarato, Founder & CEO di The Italian Sea Group. - Questa iniziativa fa parte di un progetto molto ampio, volto a sostenere lo sviluppo internazionale in linea con la cultura, il posizionamento e la strategia del Gruppo"."L'espansione nell’East Hampton fa parte del nostro piano strategico di crescita. È estremamente emozionante e siamo orgogliosi di essere l'unica società di intermediazione di superyacht a East Hampton", ha commentato, vicepresidente e sales broker di FGI.