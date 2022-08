Turismo, Trionfo di EU-ECO-TANDEM al round italiano degli European Enterprise Promotion Awards 2022

(Teleborsa) - Nuovi, importanti, riconoscimenti per, progetto promosso dae co-finanziato dal programma Cosme dell’Unione Europea, che punta a favorire un turismo sempre più sostenibile, facilitando la nascita di sinergie tra Pmi, startup e innovatori del settore.EU-ECO-TANDEM, infatti, si è di recente aggiudicato la vittoria aldegli, venendo selezionato dal MISE insieme ad un solo altro progetto italiano. Risulta, inoltre, in corsa per lo stesso premio europeo in sede di SME Assembly 22.Una gran bella soddisfazione per l’intero team di lavoro, visto che gli- promossi dalla Commissione europea e coordinati in Italia dal Ministero dello sviluppo economico – nascono proprio con l’intento di assegnarea tutte quelle realtà che promuovono al meglio idee imprenditoriali, sia a livello locale, che regionale e nazionale.Sei, lein lizza quest’anno. A primeggiare in quella dedicata al “Supporto alla transizione sostenibile”, il progetto EU-ECO-TANDEM, tenendo conto dei criteri di originalità, fattibilità, Impatto sull’economia locale, miglioramento delle relazioni tra attori locali e trasferibilità. Ilrappresenterà, così, l’Italia agli EEPA 2022 durante la cerimonia di premiazione, che si terrà a Praga, nell’ambito dei lavori della SME Assembly, dal 28 al 30 novembre prossimi.Unparticolarmente atteso, che potrebbe riservare altre sorprese e soddisfazioni per il progetto EU-ECO-TANDEM, coordinato da X23 Srl ed implementato da un pool di partner europei, tra i quali ENIT e Social Fare in Italia; Camera di Commercio Italiana in Germania e School of Management di Lipsia in Germania; Università di Graz in Austria; Green Evolution in Grecia e la Business Agency Slovacca.