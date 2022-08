UPS prosegue espansione healthcare acquisendo l'italiana Bomi Group

UPS

(Teleborsa) - La big delle spedizioniannuncia l’accordo di, multinazionale leader nel settore della logistica healthcare.L'acquisizione di Bomi si inquadra nel solco dell'per soddisfare la crescente domanda nell’industria farmaceutica. L'operazione infattidi UPS Healthcare in Europa e America Latinain 14 Paesialtamente qualificati del Gruppo Bomi.Grazie all'accordo, UPS Healthcare estenderà la sua presenza globale con unaa temperatura controllata edi strutture, offrendo ai clienti accesso a tempi di spedizione più rapidi e maggiore flessibilità di produzione.Come azienda leader a livello mondiale nella logistica healthcare, Bomi migliora il nostro portafoglio di servizi e accelera il percorso per diventare il fornitore numero uno di logistica complessa per l’industria healthcare”, ha affermato, EVP e Presidente di UPS International."Siamo impegnati nella creazione di strutture e servizi di logistica healthcare che consentano ai nostri clienti di sviluppare e consegnare le più recenti innovazioni nel settore healthcare", ha affermato, presidente di UPS Healthcare, aggiungendo "siamo entusiasti di unire il talento, l'esperienza e le abilità di Bomi con UPS Healthcare: insieme, forniremo soluzioni ineguagliabili ai nostri clienti grazie al network logistico globale, intelligente e integrato di UPS".Le principali figure aziendali del Gruppo Bomi, incluso il, continueranno aper offrire continuità di servizio ai clienti del Gruppo Bomi dopo la chiusura dell’accordo. Anche i dipendenti di Bomi Group continueranno a svolgere un ruolo importante nell'organizzazione della nuova società.L’acquisizione è prevista, subordinatamente alla consueta approvazione da parte delle autorità competenti.. JP Morgan Securities LLC ha agito come financial advisor di UPS.L’annuncio di oggi è parte di una strategia di crescita e di continua evoluzione dei servizi in Italia che include la recente espansione geografica della flotta dedicata al trasporto dei prodotti sanitari in ambienti a temperatura controllata che riesce a coprire otto Regioni, raggiungendo circa il 60% del territorio. Tra gli investimenti di UPS Healthcare vi è anche la costruzione di una nuova struttura all’avanguardia e conforme alle norme GxP di circa 40.000 m² nel centro Italia, dedicata al settore healthcare, che comprenderà diversi ambienti a temperatura controllata per i prodotti che richiedono uno stoccaggio compreso tra -20°C e -80°C, tra 2°C e 8°C e tra 15°C e 25°C.