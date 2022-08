algoWatt, Integrae SIM aumenta target price e conferma Buy

algoWatt

(Teleborsa) - Integrae SIM ha aumentato aper azione (da 1,40 euro) ilsu, GreenTech Solutions Company quotata su Euronext Milan, e confermato ilsul titolo a "". L'upside potenziale è superiore all'88%. La revisione della valutazione è arrivato dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022 , periodo nel quale ha anche dedicato importanti sforzi e risorse per implementare una, che prevede ora una struttura aziendale semplice priva della suddivisione delle attività in business unit e con una maggiore efficienza e ottimizzazione dei costi.Alla luce dei risultati pubblicati e della recente pubblicazione del piano industriale, gli analistisia per l'anno in corso sia per i prossimi anni. In particolare, Integrae SIM prevede un valore della produzionepari a 33 milioni di euro e un EBITDA pari a 12 milioni di euro, con marginalità del 36,4%.Per gli, si aspetta che il valore della produzione possa aumentare fino a 33,25 milioni di euro (CAGR 20-24 del 13,15%) nel 2024, con EBITDA pari a 6,25 milioni di euro (EBITDA margin del 18,8%), in crescita rispetto a 3,32 milioni di euro del 2021 (EBITDA margin del 14,5%).