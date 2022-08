Cassa di Risparmio di Savigliano, utile in calo a 4,3 milioni nel primo semestre

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre 2022 con undi 4,26 milioni di euro, in diminuzione rispetto ai 5,05 milioni di euro del 30 giugno 2021. La gestione caratteristica ha dato luogo a proventi operativi per 22,74 milioni di euro, in aumento, anno su anno, per 2,8 milioni (+14,01%). In particolare, ilsi è attestato a 15,20 milioni, in crescita rispetto ai dati del 2021 (+26,84%). Lesi sono quantificate in 5,66 milioni, in incremento rispetto al periodo di raffronto per 0,43 milioni (+8,26%).Al 30 giugno 2022 ivalutati al costo ammortizzato totalizzano 1.025,2 milioni ed esprimono un aumento del 6,88% rispetto a inizio periodo. La qualità del credito è in miglioramento: gli indicisono in calo rispettivamente al 4,8% e al 2,4% dal 5,0% e dal 2,5% di fine 2021. Gli investimenti finanziari ammontano a 634,2 milioni, palesando un aumento qualoraraffrontati al 31/12/2021 (+3,59%). Lamanifesta un decremento dello 0,37% rispetto a dicembre 2021 mentre la raccolta indiretta segna un -4,88%.