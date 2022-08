CR Asti, utile 1° semestre in aumento a 20,3 milioni euro

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi euro, in crescita del 18%rispetto al 30 giugno 2021, nonostante il costo del Fondo Solidarietà per l‘uscita di 100 dipendenti (al netto del quale la crescita dell’utile sarebbe del 47%).Impieghi netti verso clientela ordinaria in crescita del 3% rispetto a fine 2021, con 1 miliardo di euro erogati a famiglie e imprese nel corso del semestre. Nuova raccolta per 450 milioni di euro nel semestre, di cui circa 290 milioni d risparmio gestito. Al netto degli impatti derivanti dalle forti oscillazioni dei mercati, il volume complessivo di raccolta si attesta a 17 miliardi di Euro.Confermata la solidità patrimoniale della banca con un CET 1 Ratio 14,3%, Tier 1 Ratio 16,0% e Total Capital Rati 17,8%.