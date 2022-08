Il settore viaggi e intrattenimento a Milano in rialzo (+1,46%), acquisti a mani basse su Autogrill

comparto viaggi e intrattenimento

comparto viaggi e intrattenimento europeo

FTSE Italia Travel & Leisure

indice EURO STOXX Travel & Leisure

mid-cap

Autogrill

Juventus

(Teleborsa) - Andamento positivo per il, mentre mostra un andamento debole ilIlha aperto a 29.739,4, in aumento dell'1,46%, rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare debole a 164, dopo aver avviato la seduta a 165.Tra leitaliane, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,77%.