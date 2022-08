Intermonte prosegue lo share buy-back

Intermonte

l'investment bank indipendente

(Teleborsa) -, in seguito all’avvio del programma di acquisto di azioni proprie in esecuzione dell’autorizzazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del 1° ottobre 2021, ha comunicato di aver, tra l'1 e il 5 agosto, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,60033 euro, per unpari aDall’inizio dello share buy-back plan al 5 agosto 2022, Intermonte ha acquistato 215.664 azioni proprie (pari allo 0,60% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 593.403,82 euro.A seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio, al 5 agosto Intermonte detiene 4.266.667 azioni proprie, pari all'11,79% del proprio capitale sociale.In Borsa, oggi, vigoroso rialzo perche archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,27%.