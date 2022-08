INWIT, convocata assemblea per nomina nuovo CdA

INWIT

TIM

(Teleborsa) - ll Consiglio di Amministrazione di, riunitosi oggi sotto la presidenza di Emanuele Tournon,a partire dal 4 agosto, a seguito del closing dell’ accordo per la cessione di azioni di Daphne da parte diad un consorzio di investitori guidato daPertanto, secondo quanto previsto dallo Statuto,di amministrazioneed il Consiglio di Amministrazione ha quindi proceduto a. L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, è stataAlla luce dell’risultante dal perfezionamento dell’operazione, il Consiglio di Amministrazione ha accertato chein capo al consiglieree ha ridefinito la composizione dei Comitati endoconsiliari, nominando il Consigliere Secondina Giulia Ravera quale componente il Comitato per le Nomine e la Remunerazione ed attribuendo la Presidenza al Consigliere Laura Cavatorta, già componente dello stessoe nominando il Consigliere Francesco Valsecchi quale componente il Comitato Parti Correlate.Il Consiglio ha deliberato anche di, in sede ordinaria - in aggiunta alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione - ladella prima sezione dellacorrisposti e, in sede straordinaria, la modifica dello Statuto sociale, al fine di prevedere la facoltà dimediante esclusivamente sistemi di audio video conferenza.