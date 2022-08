La Molisana, 3,5 milioni di euro da Banco BPM per investimenti sostenibili

Banco BPM

(Teleborsa) -, storico pastificio fondato nel 1912 a Campobasso e oggi eccellenza del Made in Italy nella produzione di pasta di alta gamma, ha ottenuto undi euro da. Il finanziamento, della durata di 5 anni, attinge dal Plafond "Investimenti Sostenibili 2020-2023" di 5 miliardi di euro, con cui la banca supporta le imprese che intendono realizzare investimenti legati alla sostenibilità.Nel caso specifico, Molisana si è impegnata a utilizzare le risorse per l'implementazione di un ampio piano di sviluppo volto a, con l'incremento di almeno il 4% annuo di energia autoprodotta proveniente da fonti rinnovabili."Siamo particolarmente soddisfatti di questo nuovo finanziamento di Banco BPM, perché crediamo negli investimenti legati alla sostenibilità - afferma- In questi primi dieci anni dall'acquisizione del pastificio abbiamo investito in tecnologia prevalentemente nell'ambito produttivo raggiungendo alti standard qualitativi. Oggi, ancor di più,, mantenendo le promesse di marca".L'azienda è già attiva nelle istanze ESG, tanto che è dotata di un innovativoin grado di produrre contemporaneamente queste forme di energia attraverso il recupero di calore che altrimenti andrebbe perso."Il finanziamento a favore di Molisana conferma il nostro sostegno a favore di quelle aziende con una forte vocazione all'innovazione e impegnate a perseguire percorsi virtuosi e di attenzione verso le tematiche sostenibili - commenta- La Molisana è un'azienda che affianchiamo con orgoglio perché, partendo da una dimensione locale, è riuscita a raggiungere una posizione di leadership anche a livello internazionale senza però venire meno al legame con il territorio e alla qualità artigianale dei suoi prodotti".