New York: i venditori si accaniscono su Applied Materials

fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori

Applied Materials

Nasdaq 100

(Teleborsa) - Scende sul mercato il, che soffre con un calo del 7,83%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 102,4 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 97,8. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 96,21.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)