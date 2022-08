Openjobmetis, Intesa Sanpaolo alza stime e target price

Intesa Sanpaolo

Openjobmetis

(Teleborsa) -ha alzato ilsul titolo, agenzia per il lavoro quotata su Euronext STAR Milan, a(da 13,2 euro) e ha confermato ilsul titolo a "". La revisione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre 2022 , che gli analisti descrivono come "positivi" e "superiori alle stime", con la richiesta di contratti a tempo determinato che continua nonostante le incertezze legate alla guerra e all'inflazione.Alla luce dei risultati dei primi sei mesi dell'anno e delle indicazioni fornite dai vertici della società, Intesa ha, riflettendo le efficienze con Quanta e un maggiore contributo dai servizi ad alta marginalità, come la ricerca e la selezione.