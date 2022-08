Tesla giù con calo vendite auto in Cina

Tesla Motors

azienda attiva nel settore automotive

(Teleborsa) - Seduta difficile per, che registra una perdita del 5,96% al Nasdaq, sulla scia di un report che indica un calo delle vendite in Cina. Secondo quanto calcolato da Reuters su dati della China Passenger Car Association, la big dell'auto elettrica avrebbe venduto solo 28.217 auto prodotte presso la Giga factory a Shanghai, in calo del 64% rispetto alle 78.906 auto consegnate a giugno e del 14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.Escludendo le auto esportate, Tesla avrebbe venduto 8.461 veicoli, facendo peggio delle concorrenti cinesi come Nio, XPeng e Li Auto, tutte oltre le 10mila unità.Lo scenario su base settimanale dell'rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 860,7 Euro. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 820,5. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 805,1.