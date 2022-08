Coronavirus in Italia: oltre 31mila nuovi casi, tasso positività al 15,7%

(Teleborsa) - Sono statii nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più di 201 mila tamponi con il tasso di positività al(compresi alcuni riconteggi), 10 i posti letto in meno occupati in terapia intensiva rispetto a ieri. Questi i numeri del bollettino del Ministero della Salute del 10 agosto. Sul fronte ricoveri - dato cruciale in questo momento per comprendere l'andamento della pandemia - i pazienti Covid in terapia intensiva sono in totale 321, con 28 nuovi ingressi, mentre nei reparti ordinari sono 8.592 (-224).A ormai un mese dal via libera per glicon poche decine di migliaia di somministrazioni al giorno, complici il periodo estivo e le ferie d'agosto. La fascia d'età che meglio ha risposto all'appello è quella degli over 80.Laintanto, potrebbe rendere nuovamente obbligatorio il porto della mascherina nei luoghi chiusi se i casi di covid torneranno a salire in autunno e inverno. Questa la linea emersa nel corso di una riunione fra il ministro tedesco della Salute Karl Lauterbach e i ministri della Salute a livello regionale."E' chiaro che l'obbligo di mascherina al chiuso dovrà essere la regola in caso di una situazione di tensione pandemica", ha detto Lauterbach. La riunione è stata convocata per mettere a punto le misure anti-covid per l'autunno.