DBA Group acquisisce 100% di C&G Engineering Service

DBA Group

(Teleborsa) -, società italiana di consulenza ed ingegneria attiva nell'ICT e nel settore energy, ha perfezionatosocietà padovana attiva nel settore dell’ingegneria per le reti di trasmissione di energia elettrica in alta tensione e nel settore dell’ingegneria meccanica, dell’automazione e del fire engineering.L'azienda opera nel mercato dei servizi di ingegneria dal 1988, grazie all’iniziativa degli ingegneriche negli anni hanno sviluppato une referenze nazionali ed internazionali. Attualmente C&G Engineering Service presenta un organico di circa(ingegneri, architetti e tecnici) che andranno a consolidare e rafforzare la struttura della divisione infrastrutture di DBA.Nell’esercizio 2021, la società acquisita ha registrato un valore della produzione pari a 2.735 migliaia Euro ed un EBITDA pari a 300,6 migliaia Euro (EBITDA margin pari al 11%). Al 31 dicembre 2021 aveva un capitale investito di 131,9 migliaia Euro (Attivo fisso e Net Working Capital) ed un patrimonio netto pari a 565 migliaia Euro.Il corrispettivo è pari a 800 mila euro e verrà corrisposto in due tranche: una prima tranche al closing e la seconda all’approvazione del bilancio 2022 di C&G Engineering Service.