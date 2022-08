Debole la Borsa di New York in attesa dell'inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) -. Ilarchivia la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 32.774 punti, mentre, al contrario, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.122 punti. In ribasso il(-1,15%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,34%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,77%),(+1,06%) e(+0,57%). Nel listino, i settori(-1,54%),(-1,00%) e(-0,72%) sono stati tra i più venduti.In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,86%),(+1,36%),(+1,29%) e(+1,18%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,95%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,41%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,43%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,17%.Al top tra i, si posizionano(+1,66%),(+1,61%),(+1,60%) e(+1,28%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -8,24%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,88%.In perdita, che scende del 7,79%.Pesante, che segna una discesa di ben -7,58 punti percentuali.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,7%; preced. 9,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 1,3%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,9%; preced. 1,9%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. 4,47 Mln barili)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 263K unità; preced. 260K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,4%; preced. 11,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,1%).