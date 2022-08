Flat tax al centro della campagna elettorale a destra: come funziona e chi la sostiene

(Teleborsa) - Laè una misura fiscale che si contrappone ad un sistema di tassazione progressivo Irpef – quello con aliquote a scaglioni – e prevede un'per tutti coloro che si trovano sotto una determinata fascia di reddito stabilita dalla legge. Al momento in Italia non è applicata a pieno regime ma è invece riservata alle partita Iva, con aliquota al 15% per i redditi fino a 65mila euro.La flat tax è stata, insieme alla "pace fiscale", una delle parole d'ordine d'avvio della campagna elettorale della. "Mentre la sinistra propone tasse e patrimoniali, la Lega vuole flat tax al 15%, la pace fiscale con la rottamazione delle cartelle", ha dichiarato a più riprese il leader del Carroccio,. E ha aggiunto: "Vogliamo estendere la flat tax al 15% anche ai dipendenti (come per le partite Iva a 65mila euro). Ci possiamo riuscire in 5 anni".Pochi giorni fa, leader di Forza Italia, ha invece puntato su un diverso modello di flat tax per "famiglie e imprese", con una aliquota più alta (al 23%). "La flat tax ha fatto aumentare anche del 30% le entrate per lo Stato: non vogliamo creare ulteriore deficit. Con la crescita che produrremo avremo l'abbassamento delle tasse anche sotto il 20%. La flat tax sarà nel programma dei cento giorni, è il punto più importante del programma", ha spiegato ai microfoni di Radio 24. Più fredda la posizione diche ne ha già chiesto di evitare "promesse irrealizzabili". Nel piano fiscale del partito, riportato per primo dal Sole 24 Ore, la flat tax generalizzata sostenuta da Lega e Forza Italia non c'è, perché l'idea di tassa piatta è limitata ai, cioè all'eventuale quota di imponibile dichiarato che superi i livelli dell'anno precedente.Storicamente contrario alla flat tax è il. "Diciamo la verità: la flat tax della destra aumenta le ingiustizie, rende meno progressivo il fisco e penalizza chi ha meno. Per finanziarla bisognerà tagliare i servizi pubblici. I principali? La sanità, la scuola e l’università. C’è un altro modo di pensare all’Italia", ha scritto su Twitter, il presidente della Regione Lazio, esponente Pd,