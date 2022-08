Inflazione USA, Biden: "Segnali di moderazione, ma lavoro non è finito"

(Teleborsa) -, sendendo all'8,5% dal picco storico del 9,1% raggiunto a giugno. Una frenata da attribuire al calo dei prezzi delle materie prime, soprattutto quelle energetiche.Per ilci sono segnali di "", ma la guerra in Ucraina, i problemi dlele catene di approvviggionamento e le chiusure per la pandemia faranno emergere "ulteriorin venti contrari". La situazione sta migliorando ha assicuratoni leader USA, ribadendo "il nostro lavoro è tutt'altro che finito" ed occorre portare avanti l'idea di costruzione di uneconomia che premi il lavoro dal basso.Sicuramente, i dati sull'ìnflazione, pur positivi, confermano une non sembrano preannunciare una Fed colomba, ma solo una: per settembre le attese sembrano orabase contro i 75 punti della volta scorsa."I dati sull’inflazione di luglio saranno più confortanti per la Fed, in particolare modo l’aumento dell’inflazione core inferiore alle attese", afferma, Head of Macro Strategy di, sòpòiegando che la frenata è stata indotta dal "calo delle tariffe aeree, mentre l’andamento dell'inflazione legata agli immobili e alle cure mediche è ancora preoccupante".Il collega, Multi-Asset Portfolio Manager di, sottolinea che "ci si aspettava da tempo che si raggiungesse il picco durante l’estate, anche se si ritiene che "la Fed si concentrerà senza dubbio sui segnali relativi all'inflazione sottostante, in particolare a fronte di un mercato del lavoro molto rigido"."I prezzi dell'energia e delle materie prime rimangono i driver chiave dell'inflazione", spiega, Senior Economist di, aggiugendon che la frenata dell'0inflaizone "mentre riduce i timori di mosse troppo aggressive da parte della Fed, non rappresenta un punto di svolta per la politica monetaria", in quanto "ci vorrà del tempo prima che il raffreddamento dei prezzi delle case influisca" sull'inflazione., Market Strategist di, ricorda che "Jerome Powell, ha dichiarato nelle scorse settimane che la banca centrale dovrà vedere 'un significativo calo dell’inflazione' prima di poter agire sui tassi abbassandoli", qundi "è ancora troppo presto per affermare che le pressioni inflazionistiche hanno iniziato una vera tendenza discendente".