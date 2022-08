L'indice dei titoli bancari in Italia marcia in positivo (+1,24%)

comparto bancario a Piazza Affari

(Teleborsa) - Andamento tonico per il, grazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 7.805,4, con un incremento di 97,47 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'termina la seduta a 84, dopo aver avviato la seduta a 83.Tra le azioni più importanti dell'indice bancario di Milano, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso del 3,31%.Risultato positivo per, che lievita del 2,28%.Frazionale rialzo per, che mette a segno un modesto profit a +1,48%.Tra le medie imprese quotate sul, piccolo passo in avanti per, che porta a casa un timido +1,05%.Modesto guadagno per, che avanza di poco a +0,63%.Tra ledi Milano, allunga timidamente il passo, che termina la seduta con un modesto progresso dell'1,13%.Piccolo spunto rialzista per, che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,97%.Composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dello 0,51%.