La PMI campana Cilento SpA cresce grazie a SACE e a Blu Banca

(Teleborsa) - Nuovodi 7.500 mq ad alta tecnologia a, nel casertano, per aumentare la capacità di, impresa campana che produce Mozzarella di Bufala Campana DOP, Burrata di Bufala e Ricotta di Bufala grazie al finanziamento dierogato da Blu Banca e garantito da SACE. In particolare, l’investimento riguarda il potenziamento e l’automazione del nuovo stabilimento, con l’acquisto di impianti e macchinari ad alto contenuto tecnologico.L’avvio del nuovo stabilimento permetterà di ampliare l’esistente, introdurre nuovi prodotti e acquisire nuovi mercati, grazie al raggiungimento di. Lo stabilimento di Cellole si estende su una superficie di 100mila mq di cui 25mila mq coperti ed è dotato di impianti all’avanguardia per assicurare bontà e sicurezza alimentare, attraverso il paradigma dell’industria 4.0.L’azienda garantisce da tre generazioni una, da sempre molto attenta alla sostenibilità. Infatti, ha raggiunto l’autosufficienza energetica grazie alla produzione didi energia daa basso impatto ambientale. Inoltre, depura l’acqua utilizzata nelle fasi di produzione e lavaggi attraverso un impianto biologico di ultima generazione, e la restituisce, così come prelevata, ai corsi d’acqua che percorrono la zona.“Siamo lieti di supportare un’azienda come la Cilento SpA che ha l’ambizione di crescere e migliorare sempre più la propria efficienza tenendo ben saldi i valori di una qualità che si basa su innovazione e sostenibilità – ha dichiarato, Responsabile PMI di SACE – Si tratta della prima operazione con Blu Banca e auspichiamo che la collaborazione continui con l’obiettivo di supportare lo sviluppo del tessuto imprenditoriale italiano”.“La famiglia Cilento crede fortemente nel settore della Mozzarella di Bufala Campana DOP ed intende stabilire una realtà industriale emblema del comparto della filiera bufalina. Il nuovo assetto produttivo è un key enabler del piano industriale sottostante alle forti prospettive di crescita, soprattutto legate all’export. Siamo fiduciosi che tale investimento rappresenti un punto di forza per la Cilento SpA ed al contempo per l’intero settore – ha dichiarato, Amministratore Unico di Cilento SpA - L’operazione conclusa con il sostegno di SACE e Blu Banca consente di migliorare ulteriormente i profili dell’investimento, permettendo di raggiungere metriche di efficacia, efficienza, flessibilità e qualità delle produzioni, sicurezza alimentare, standardizzazione e controllo di processo, finora rinvenibili in un numero limitato di players dell’industria alimentare italiana.”“Investire in un’impresa del Mezzogiorno che produce prodotti di eccellenza della gastronomia campana e contemporaneamente preservare l’ambiente in un’ottica di risparmio energetico ed ottimizzazione delle risorse è un’operazione assolutamente coerente con le nostre strategie di sviluppo - ha dichiaratoAmministratore Delegato di Blu Banca -Il nostro Gruppo Banca Popolare del Lazio sta decisamente percorrendo un percorso orientato alla sostenibilità e considera imprescindibile per una corretta gestione aziendale un modello manageriale che oltre ad i risultati economici, misuri il nostro impatto positivo sulla società che ci circonda. Lo sviluppo delle imprese sostenibili ed innovative del mezzogiorno è una delle direttrici di sviluppo che stiamo percorrendo perché crediamo nei territori, nelle economie locali e nelle loro potenzialità”.