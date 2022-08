Tesla ingrana la marcia nonostante vendita azioni Musk

Tesla Motors

(Teleborsa) - Avanza a grandi passi, che sta portando a casa un rialzo del 3,2% a 877 dollari per aizone. Il titolo non sembra affatto risentire della vendita di oltre 7,9 milioni di aizoni, per un valore di circa 6,9 miliardi di dollari, effettuata dal fondatore Elon Musk ad un prezzo di 869,09 dollari, cui i corsi si stanno allineando. Una vendita che, secondo Musk, avrebbe a che fare cn la vertenza per Twitter, che il numeor uno di Tesla ha rinunciato ad acquistare.L'andamento dell'nella settimana, rispetto al, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 863,6 Euro. Primo supporto visto a 821,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 801,2.