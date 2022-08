BPER Banca e Ismea insieme per le imprese agricole e della pesca

BPER Banca

(Teleborsa) -hanno avviato un’importanteper dare concreto supporto allee della, offrendo finanziamenti garantiti al 100% a costi agevolati e con tempi rapidi di risposta. L’ha comecontribuire alla produttività delle aziende agricole e della pesca, messe a dura prova dalle difficoltà legate al contesto economico e produttivo fortemente condizionato dalla crisi internazionale russo-ucraina e dall’conseguente alla grave siccità, nonché agli eventi atmosferici avversi che hanno interessato diversi territori del nostro Paese. Fattori che hanno generato un aumento deie di, oltre che compromettere le rese produttive di molte tipologie di coltivazioni.Nell’accordo di partnership è prevista anche l’immissione sul mercato didi finanziamento dedicati alle specifiche esigenze delle imprese agricole e della pesca, garantiti da Ismea con percentuali fisse, cone processi di analisi e concessione certi e stabiliti rispetto alle ordinarie modalità di valutazione adottati in una normale istruttoria., Vice Direttore Generale Vicario di BPER Banca, ha dichiarato: “Quella tra BPER Banca ed Ismea è una partnership che dura da tempo. L’accordo ha come obiettivo facilitare per gli imprenditori agricoli e della pesca l’accesso a servizi e prodotti della Banca. BPER vuole essere vicina agli imprenditori e dare sostegno concreto al comparto. Con questa partnership e con l’immissione sul mercato di nuovi prodotti dedicati, siamo sicuri di poter dare un contributo importante”.