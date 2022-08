Brillante Wall Street grazie a frenata inflazione

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

Walt Disney

Salesforce

Goldman Sachs

Nike

Zscaler

Docusign

Crowdstrike Holdings

Datadog

JD.com

Dollar Tree

Vertex Pharmaceuticals

T-Mobile Us

(Teleborsa) - Wall Street chiude la seduta in rally, confortata dai dati sull'inflazione, che ha subito una decelerazione all'8,5% dal 9,1% raggiunto a giugno. Un rallentamento che implica anche un atteggiamento meno aggressivo della Fed alla prossima riunione di settembre. A New York, chiude in deciso rialzo il(+1,63%), che raggiunge i 33.310 punti; balzo dell', che archivia la giornata a 4.210 punti. Ottima la prestazione del(+2,85%) e per l'(+2,16%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,88%),(+2,87%) e(+2,77%).Al top tra i(+4,07%),(+3,51%),(+3,35%) e(+2,75%).Tra i(+10,40%),(+7,72%),(+7,51%) e(+7,29%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,77%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,76%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,02%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,51%.