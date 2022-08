Contratto, Pacifico (Anief): “scaduto da 44 mesi, servono risorse per chiuderlo”

(Teleborsa) -, presidente nazionale del sindacato, ha affermato che “è bene stanziareper la scuola entro 2027, ma servono 4 miliardi per chiudere il contratto che, ricordiamo, è scaduto ormai da 44 mesi. Ma non bastano solo queste risorse: a ottobre ci vogliono altri fondi per coprire i tagli, per allineare gli stipendi all’inflazione. Ilper il 2022 registrerà un netto +2.600 euro a famiglia e dovremmo sentirci soddisfatti per il bonus 200 euro? Se non si allineano gli stipendi all’inflazione è tutto inutile”.Il sindacato ha anche predisposto il “” con cui intende avviare un confronto con le forze politiche, per poter far in modo che il Paese possa ripartire puntando anche sull’Istruzione. Nel manifesto, per quanto riguarda la Contrattazione, si legge che l’Anief chiede “la revisione di ogni intervento legislativo in contrasto o in deroga alle norme contrattuali e semplificazione”. Per quanto riguarda poi le: “aumento di un punto del PIL, ripristino dei 10 miliardi tagliati e stanziamento risorse aggiuntive per allineare stipendi a inflazione”.