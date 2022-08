Coronavirus in Italia, oggi poco più di 28 mila contagi. Tasso positività al 15%

(Teleborsa) -nel nostro Paese a fronte di poco più dicon il tasso di positività al, ieri al. Questi i numeri diffusi oggi, giovedì 11 agosto, dal Ministero della Salute stando al quale Le persone in terapia intensiva sono 321 - come ieri - quelle nei reparti ordinari 8.358 (-234).totali, dopo alcuni riconteggi, arrivano a 173.701. Il numero dei positivi da inizio pandemia, inclusi morti e guariti, sale a 21.428.602. I guariti sono, invece, 20.314.689.Intanto, secondo quanto rilevato dagli ultimi dati provenienti dagli ospedali sentinella aderenti alla rete Fiaso, la Federazione Italiana Aziende Sanitarie e Ospedaliere, in Italia, nell'ultima settimana,Dato simile anche per le terapie intensive, che hanno registrato un calo del 22% rispetto alla settimana precedente e un indice di occupazione stabile al 4,4%.Maconsulente del ministro della Salute e professore di Igiene all'università Cattolica"L'arrivo dell'influenza in autunno mi preoccupa molto. In Australia, dove è in corso l'epidemia stagionale, registrano una malattia più cattiva rispetto agli ultimi 2 anni, ma soprattutto stanno osservando, sia nei bambini che negli adulti, una contemporanea infezione Covid-influenza o, nei bambini, virus sinciziale insieme a quello pandemico", spiega all'Adnkronos.Sulla linea della massima cautela anche Anthony Fauci:dice l'infettivologo statunitense a capo della task force sanitaria della Casa Bianca. Secondo l'esperto