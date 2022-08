Effervescente l'indice delle aziende sanitarie (+1,72%), scambi al rialzo per Amplifon

comparto sanitario italiano

comparto sanitario dell'Area Euro

FTSE Italia Health Care

indice EURO STOXX Health Care

listino principale

Amplifon

DiaSorin

small-cap

Fine Foods & Pharmaceuticals Ntm

Philogen

(Teleborsa) - Slancio per ilche non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso delIlavvia a quota 245.481,8, con un miglioramento di 4.224 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 807, dopo un avvio a 811.Nel, risultato positivo per, che lievita del 2,99%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,71% sui valori precedenti.Tra ledi Milano, composto rialzo per, che archivia la sessione con un guadagno dell'1,04%.Controllato progresso per, che chiude in salita dello 0,70%.