Investindustrial rileva divisione food di TreeHouse Foods

(Teleborsa) - Una società di investimento controllata daha siglato un accordo definitivo per, un leader nella produzione e distribuzione di prodotti alimentari a marchio privato presso il canale retail e la ristorazione in Nord America.La società è ila marchio privato ed è attiva nella produzione e distribuzione diper insalata, maionese, salse, sciroppi, ripieni per torte e marmellate. Gestiscenegli Stati Uniti, in Canada e in Italia, inclusi due stabilimenti di pasta a Fara Gera d’Adda (BG) e Verolanuova (BS), oltre agestiti direttamente.Ildell’acquisizione è atteso. La società manterrà la propria(IL) e sarà controllata da Investindustrial, che si propone come investitore di lungo termine. I ricavi totali e la distribuzione su scala globale derivanti dalla, partecipata da Investindustrial, creerà uno dei maggiori fornitori di prodotti alimentari private label al mondo."Siamo orgogliosi di poter arricchire il nostro portafoglio di aziende leader nel settore alimentare a marchio privato grazie all’acquisizione delle divisioni di TreeHouse Foods focalizzate sulla produzione di preparati alimentari", ha commentato Andrea Bonomi, Presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial., Amministratore Delegato e Presidente di TreeHouse Foods, ha affermato che Investindustrial "è il partner ideale per la nostra divisione leader nel settore dei preparati alimentari".Lazard e Bank of America hanno agito in qualità di advisor finanziari di Investindustrial e Kirkland & Ellis ha svolto la consulenza legale.TreeHouse Foods è stata assistita da Evercore in qualità di advisor finanziario e Gibson Dunn ha agito come consulente legale. Centerview ha fornito la fairness opinion al Consiglio di amministrazione di TreeHouse.