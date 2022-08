Positiva Wall Street dopo dati macroeconomici positivi

Walt Disney

Netflix

Sonos

Bumble

Six Flags

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

finanziario

materiali

Walt Disney

Chevron

DOW

Travelers Company

Johnson & Johnson

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

AirBnb

JD.com

Constellation Energy

Splunk

Atlassian

Docusign

Zoom Video Communications

(Teleborsa) -, dopo che iper il mese di luglio sono risultati inferiori alle attese, un giorno dopo la moderazione dei prezzi al consumo. La speranza degli investitori è che la corsa dei prezzi per aziende e consumatori abbia raggiunto il picco e che i dati macroeconomici di questi giorni possano cambiare l'. Sempre sul fronte macroeconomico, sono aumentate leggermente e in linea con le attese lenegli USA.Tra leuscite tra ieri e questa mattina, spicca la performance positiva di. Il colosso dell'intrattenimento - attivo nei parchi a tema e da alcuni anni anche nello streaming - ha annunciato un totale di 221 milioni di, superando per la prima volta quelli diHanno invece(produttore di apparecchiature audio), che ha tagliato la sua guidance per il contesto macroeconomico difficile,(società di dating online), che ha rivisto al ribasso l'outlook citando l'inflazione e i venti contrari dei cambi,(la società di parchi a tema), con il calo delle presenze che si è fatto sentire su profitti e ricavi trimestrali.Intanto, ha tagliato le sue previsioni sulla. Dopo un primo semestre migliore delle attese, nella seconda parte dell'anno si faranno sentire l'impatto dell'invasione russa dell'Ucraina, l'inflazione elevata e gli sforzi per contenere la pandemia da coronavirus.con un guadagno frazionale suldello 0,56%; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.231 punti. Consolida i livelli della vigilia il(+0,07%); leggermente positivo l'(+0,33%). In buona evidenza nell'S&P 500 i(+3,33%),(+1,21%) e(+1,17%).Tra i(+5,82%),(+2,91%),(+2,64%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,37%.Tra i(+5,45%),(+3,43%),(+3,21%) e(+3,09%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,10%.In perdita, che scende del 3,09%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,02 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,72%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 263K unità; preced. 248K unità)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 10,4%; preced. 11,3%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 1%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -1%; preced. 0,2%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,4%; preced. 0,7%).