Stati Uniti, Yellen: "Nuovi fondi a IRS non impiegati per accertamenti su redditi bassi"

(Teleborsa) - La Segretaria al Tesoro USAha inviato una(IRS), l'Agenzia fiscale statunitense, annunciando lo, finalizzato a migliorare il servizio ai contribuenti, modernizzare le infrastrutture tecnologiche obsolete ed aumentare l'equità del sistema fiscale, facendo rispettare le leggi fiscali da coloro che percepiscono redditi alti, dalle grandi società e dalle realtà complesse che oggi non pagano ciò che dovrebbero.A proposito di questi fondi, Yellen ha anche riaffermatosui percettori diall'anno, osservando che avranno effettivamente una minore probabilità di accertamento."Stabilisco che qualsiasi risorsa aggiuntiva, incluso ilo i, non venga utilizzata per aumentare gli accertamenti sulle piccole imprese o le famiglie al di sotto della soglia di 400.000 dollari", ha detto Yellen.