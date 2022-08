Borsa di Milano in rialzo con altre Borse UE. Strappa Nexi, focus su Exor

Exor

(Teleborsa) -, che meditano ancora sulle prossime mosse non scontate della Fed. UN mercato quieto, tipicamente ferragostano, dove la notizia più eclatante è il "trasloco" diad Amsterdam.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,28%. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,04%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,35%, a 94,67 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +206 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,07%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,57%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,48%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,47%.Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,53%, consolidando la serie di tre rialzi consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 25.145 punti.In frazionale progresso il(+0,21%); poco sotto la parità il(-0,33%).di Milano c'è(+6,92%), che strappa sulle voci di interesse di una società di private equity.Corrono anche(+2,62%),(+1,90%) e(+1,33%).Fra i più forti ribassi si segnala, che continua la seduta con -1,25%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,02%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,99%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra i(+2,75%),(+2,15%),(+1,79%) e(+1,42%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,66%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,48%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,82%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,73%.