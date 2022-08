Coronavirus in Italia, poco più di 26mila nuovi casi. Tasso positività stabile

(Teleborsa) - Sonoi nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore a fronte di poco più dicon il tasso di positività stabile alcome ieri. Altre 152 le vittime. Questi i dati del bollettino di oggi, venerdì 12 agosto, diffuso dal ministero della Salute.Calano anche i numeri riguardanti i ricoveri per Covid-19 in area medica e terapia intensiva. Nella giornata di oggi sono stati registrati -315 ingressi in area medica. Scendono di 15 unità i pazienti nelle ultime 24 ore in terapia intensiva.Nonostante il miglioramento dei parametri e "l'assenza di congestione" negli ospedali,ed è bene sempre fare un richiamo alla prudenza e alla responsabilità, soprattutto in presenza di grandi aggregazioni. E ricordiamo che è possibile effettuare la quarta dose, soprattutto agli over-60 e alle persone fragili per evitare le conseguenze più gravi della malattia". Così il direttore Prevenzione del ministero della Salute,, commentando i dati del monitoraggio settimanale sul Covid-19.Intanto, stando al report sulle vaccinazioni contro il Covid-19 in Italia aggiornato con i dati di oggi, venerdì 12 agosto, sono state somministrate fino ad ora 140.047.985 dosi. Sono 48.675.549 le persone che hanno ricevuto le due dosi del primo ciclo o il vaccino monodose, una cifra pari a oltre il 90,15% della popolazione interessata. Sono 40.041.247 le persone che hanno ricevuto la terza dose, pari all' 83,94% della popolazione potenzialmente oggetto di dose addizionale. 2.076.522 quelli che hanno ricevuto la quarta dose. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno ricevuto almeno una dose sonoIn calo anche