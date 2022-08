Effervescente il comparto telecomunicazioni in Italia (+2,14%)

indice del settore telecomunicazioni

indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni

FTSE Italia Telecommunications

indice EURO STOXX Telecommunications

Telecom Italia

bassa capitalizzazione

Tiscali

Softlab

Giglio Group

(Teleborsa) - Slancio per l'che non tiene conto dell'andamento in frazionale ribasso dell'Ilavvia a quota 8.155,6, con un miglioramento di 174,8 punti rispetto alla chiusura precedente. Debole l'che scivola poco sotto la chiusura precedente a quota 292, dopo un avvio a 293.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, ottima performance per, che ha chiuso in rialzo del 6,04%.Tra i titoli adell'indice telecomunicazioni, seduta decisamente positiva per, che ha terminato in rialzo del 5,56%.Brilla, chiudendo la seduta con un aumento del 5,38%.Moderatamente al rialzo la prestazione di, che chiude con una variazione percentuale dello 0,61%.